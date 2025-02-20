Вашингтон, 20 февраля, 2025, 23:06 — ИА Регнум. Значительная часть денег, отправленных Киеву, пошла на пользу американским политикам. Об этом 20 февраля заявил американский бизнесмен и глава департамента по повышению государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

CNP/AdMedia/Global Look Press Илон Маск

«Значительная часть денег, «отправленных на Украину», на самом деле пошла на пользу американским политикам, национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter).

По его мнению, именно поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что получил только половину денег, обещанных США.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее Маск заявил, что вооруженный конфликт на Украине подпитывает машину по производству взяток в этой стране и на Западе. По мнению Маска, эти люди не предлагают никаких решений, а только призывают «продолжать кровопролитие».

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский сам не знает, где находится половина денег, полученных Украиной от Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что киевский режим должен объяснить, куда делись деньги США, либо вернуть их.