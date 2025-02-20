Париж, 20 февраля, 2025, 23:01 — ИА Регнум. Консенсус по созданию общей армии Евросоюза на сегодняшний день невозможен. Такое заявление сделал 20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон в прямом эфире на своей странице в социальной сети X.

Sergei Stepanov/Global Look Press

«Возможно, общая армия должна быть нашей целью. Но наши политические системы сегодня очень разные. Будет ли консенсус сегодня? Я так не думаю», — пояснил французский лидер, отвечая на вопросы сограждан.

Также Макрон уточнил, что вёл переговоры с британскими и другими партнёрами на тему отправки военных на Украину с целью обеспечения безопасности после вероятного заключения мирного соглашения. Президент Франции пояснил, что такой вопрос на сегодняшний день не стоит, но вероятность не исключена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия пока не знает, будет ли Евросоюз создавать свою собственную армию и на какой основе, но подобные планы надо внимательно отслеживать и делать выводы.

17 февраля газета The Washington Post написала, что в ЕС обсуждают возможное размещение 25–30 тыс. военных на территории Украины под предлогом сдерживания. Наибольшее количество, по информации издания, планирует направить Франция — 10 тыс. военнослужащих. При этом размещать их вдоль линии соприкосновения не будут.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 февраля заявил, что готов отправить войска на Украину, если это потребуется для гарантий безопасности. По его мнению, этот шаг может способствовать обеспечению безопасности в том числе Британии.

Песков 17 февраля отметил, что в европейских странах часто обсуждают отправку миротворцев на Украину, но пока по этой теме не было предметных разговоров. Кроме того, есть ряд правил для размещения миротворческих контингентов, которые могут обсуждаться только в ходе переговоров, напомнил он.