Йоханнесбург, ЮАР, 20 февраля, 2025, 22:50 — ИА Регнум. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили необходимость Запада принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе взаимного уважения. Об этом 20 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20 в ЮАР.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде и согласились в главном: международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой страны своих национальных интересов», — отметил Лавров, чьи слова приводит сайт МИД РФ.

Как указал Лавров, попытки Запада сдержать объективный процесс укрепления новых мощных центров роста в надежде сохранить свое доминирование противоречат многополярным реалиям, а также ведут к дестабилизации геополитической обстановки, отвлекая огромные ресурсы от решения задач устойчивого развития и преодоления социально-экономических дисбалансов и неравенства.

Лавров подчеркнул, что разрешить геополитические противоречия можно только путем конструктивного сотрудничества с опорой на принципы Устава ООН.

Вместе с этим министр отметил, урегулирование военного конфликта на Украине возможно только при устранении его первопричин. На данный момент урегулированию конфликта препятствует бесконтрольная финансовая поддержка и накачка оружием киевского режима со стороны Запада.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, санкции против России стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.

20 февраля учавствовавший в переговорах помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал переговоры России и США в Эр-Рияде историческими. Уолтц подчеркнул, что контактов России и США не было на протяжении многих лет. По его словам, разговор был посвящён «движению к миру».

В свою очередь президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.