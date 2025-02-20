Лавров: решить конфликт на Украине можно лишь устранением его первопричин
Йоханнесбург, ЮАР, 20 февраля, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Необходимость решения кризиса на Украине путём устранения его первопричин обсудили подробно Россия и США на переговорах в Эр-Рияде. Об этом 20 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» (G20), сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Постепенно приходит осознание того, что решение может быть найдено только путем устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдения принципа неделимости безопасности в Европе. Подробный разговор на эту тему состоялся на российско-американских переговорах в Эр-Рияде», — отметил Лавров.
Глава МИД России указал, что завершению конфликта на Украине создаёт препятствие бесконтрольная финансовая поддержка киевского режима покровителями и накачка его оружием.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.
Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.
Одновременно 18 февраля в Анкаре прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы киевского режима Владимира Зеленского. Турецкий лидер заявил, что его страна станет «идеальным местом» для возможных переговоров России, Украины и США.