Йоханнесбург, ЮАР, 20 февраля, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Необходимость решения кризиса на Украине путём устранения его первопричин обсудили подробно Россия и США на переговорах в Эр-Рияде. Об этом 20 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки» (G20), сообщает пресс-служба МИД РФ.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Постепенно приходит осознание того, что решение может быть найдено только путем устранения первопричин кризиса на Украине, включая выполнение обязательств по уважению прав человека, в том числе прав на язык и религию, и соблюдения принципа неделимости безопасности в Европе. Подробный разговор на эту тему состоялся на российско-американских переговорах в Эр-Рияде», — отметил Лавров.

Глава МИД России указал, что завершению конфликта на Украине создаёт препятствие бесконтрольная финансовая поддержка киевского режима покровителями и накачка его оружием.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.

Одновременно 18 февраля в Анкаре прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы киевского режима Владимира Зеленского. Турецкий лидер заявил, что его страна станет «идеальным местом» для возможных переговоров России, Украины и США.