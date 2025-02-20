Вашингтон, 20 февраля, 2025, 22:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп очень разочарован действиями и риторикой главы киевского режима Владимира Зеленского. Его оскорбления в адрес американского лидера неприемлемы, заявил 20 февраля помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Дональд Трамп и Владимир Зеленский

«Некоторая риторика из Киева, если честно, это оскорбления. Для президента Трампа это неприемлемо», — отметил Уолтц.

Он добавил, что Трамп разочарован главой киевского режима из-за отказа от предложенных Вашингтоном вариантов решения вопроса компенсации вложенных в поддержку Украины средств. По словам Уолтца, Зеленский использует вызывающую риторику вместо конструктивной работы по сделке касательно редкоземельных металлов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Уолтц рекомендовал представителям киевского режима сбавить обороты в критике США.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риторика Зеленского и других представителей украинской власти оставляет желать лучшего. По словам Пескова, многие президенты, в адрес которых высказывался Зеленский, считают неприемлемой и недопустимой подобную риторику. Пресс-секретарь президента указал на продолжающееся падение рейтинга Зеленского, ставшее уже тенденцией.

19 февраля Зеленский в ответ на слова Трампа о низком рейтинге поддержки украинского политика заявил, что тот стал жертвой дезинформации. Он подчеркнул, что сменить его сейчас не получится, ведь реальный показатель поддержки — 57%. Ранее американский президент утверждал, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.