Йоханнесбург, ЮАР, 20 февраля, 2025, 22:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи в ЮАР с турецким коллегой Хаканом Фиданом проинформировал его об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба МИД РФ.

МИД России

«Лавров информировал турецкого коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры «сверили часы» по ключевым аспектам двусторонней повестки, включая перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по международным и региональным сюжетам. Отдельное внимание было уделено координации усилий по стабилизации ситуации в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.

При этом 18 февраля в Анкаре прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы киевского режима Владимира Зеленского. Турецкий лидер заявил, что его страна станет «идеальным местом» для возможных переговоров России, Украины и США.