Йоханнесбург, ЮАР, 20 февраля, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар провели встречу на полях саммита G20 в Йоханнесбурге, в ходе которой обсудили в том числе ситуацию на Украине. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

МИД России

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также по проблематике евразийской безопасности. Министры сверили часы по вопросам, касающимся Шанхайской организации сотрудничества и объединения БРИКС, обсудили развитие ситуации вокруг Украины, включая оценки подходов различных стран», — говорится на сайте министерства.

Пресс-служба МИД РФ сообщила, что Лавров и Джайшанкар также подробно обсуждали график предстоящих политических контактов, в том числе встречу на высшем уровне, запланированную на 2025 год. Они согласились, что диалог между Москвой и Нью-Дели достиг высокого уровня.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в январе заявил, что отношения между Россией и Индией достигли уровня привилегированного стратегического партнёрства. Он выразил уверенность, что оба государства продолжат вместе наращивать двустороннее сотрудничество на всех направлениях, в том числе в международных вопросах.

Джайшанкар ранее подчеркнул, что расширение сотрудничества Москвы и Нью-Дели стабилизирует мировую экономику. Россия издавна имела важное значение для внешней политики Индии, а теперь еще больше перенаправляет своё внимание на Азию, отметил он.