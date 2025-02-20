Вашингтон, 20 февраля, 2025, 21:42 — ИА Регнум. Переговоры России и США в Эр-Рияде были историческими. Об этом 20 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

AP/TASS

«Конечно, у нас только что были исторические переговоры», — отметил он на брифинге в Белом доме.

Уолтц подчеркнул, что контактов России и США не было на протяжении многих лет. По его словам, разговор был посвящён «движению к миру».

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, санкции против России стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что переговоры в Эр-Рияде стали началом восстановления диалога двух стран. Она также уточнила, что этот контакт стал и началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрацией.