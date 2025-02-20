Будапешт, 20 февраля, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Венгрия не поддержит идею руководства Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи на €20 млрд. Об этом 20 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

Attila Volgyi/Global Look Press

Он обвинил руководство ЕС в стремлении заставить население европейских стран продолжать оплачивать конфликт на Украине, чтобы Киев мог избежать не очень выгодного для себя мирного договора.

«Мы не будем способствовать тому, чтобы €20 млрд из денег европейских народов сейчас тратились на продолжение <конфликта> на Украине и на то, чтобы сделать миротворчество невозможным», — процитировала Сийярто газета Magyar Nemzet.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 19 февраля назвал главу киевского режима Владимира Зеленского комедиантом средней руки, сумевшим убедить предшествующие американские власти ввязаться в заведомо проигрышный конфликт с Россией. В результате Вашингтон потратил на это $350 млрд.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 февраля заявил, что у Украины и Запада не было шансов победить в конфликте с Россией. Он призвал разрешить кризис в ходе переговоров и с учетом реалий, так как других способов добиться мира нет.

Президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы стран, которые идут на этот шаг.