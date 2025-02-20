Кейптаун, 20 февраля, 2025, 20:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим алжирским коллегой Ахмедом Аттафом обстановку на Ближнем Востоке в Сахаро-Сахеле. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба российского МИД.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сергей Лавров и Ахмед Аттаф

Отмечается, что встреча прошла на полях саммита глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Йоханнесбурге.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахеле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы были рассмотрены приоритетные задачи укрепления отношений между Россией и Алжиром. Обе стороны выразили удовлетворение высоким уровнем доверительного диалога и налаженного взаимодействия в различных многосторонних форматах, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Министры подчеркнули готовность к продолжению тесной координации в интересах урегулирования конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими методами на основе принципов международного права.

Как передавало ИА Регнум, Лавров утром 20 февраля прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече Совета министров иностранных дел «Большой двадцатки». В форуме принимают участие главы МИД из 15 стран G20 и четверо заместителей глав МИД. При этом от участия во встрече ранее отказался госсекретарь США Марко Рубио.