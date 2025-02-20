Москва, 20 февраля, 2025, 21:07 — ИА Регнум. В Дипломатическом зале Кремлевского дворца прошла церемония закрытия московского этапа III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Он стал первым в стране, где все киноленты были посвящены спецоперации и её героям.

Сергей Карпухин/ТАСС

В рамках мероприятия показали фильм Константина Александрова «Река героев», рассказывающий о природе героизма и воспитании мужества. На церемонии присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он выступил перед гостями и вручил благодарности от президента России Владимира Путина, а также подчеркнул значимость фестиваля.

«Документальные фильмы, которые снимают участники фестиваля, картины, которые пишут художники, песни, звучащие на передовой, — всё это создаётся с риском для жизни, под обстрелами. Это делается с открытым сердцем и душой, и этот опыт передаётся тысячам молодых людей по всей стране. Правда — мощное оружие», — заявил Кириенко.

В рамках фестиваля зрителям были показаны такие ленты, как «Донбасс. Передовая. Казаки», «Я иду домой», «Мы навсегда в этом лете» и «Непокорённая». Эти фильмы уже увидели почти полмиллиона зрителей в более чем 50 регионах страны. Также состоялась выставка графических портретов ветеранов спецоперации, прошли выступления музыкантов, знакомых с передовой не понаслышке, и демонстрация фронтовых документальных лент.

В 2025 году Международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» планирует посетить 25 регионов России.

Как передавало ИА Регнум, с 14 по 16 февраля в Театре им. Евг. Вахтангова в Москве прошел Фестиваль творчества для участников спецоперации «По праву памяти». Одним из наиболее масштабных мероприятий стал концерт в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. Его посетили 1,2 тыс. бойцов СВО и членов их семьей, военнослужащих, волонтёров и активистов общественных движений.

16 января Путин подписал указ о проведении в 2025 году Года защитника Отечества. Глава государства поручил сформировать организационный комитет и дирекцию для подготовки и проведения мероприятий, посвященных этой теме, и утвердить план их проведения.