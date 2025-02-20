Москва, 20 февраля, 2025, 20:42 — ИА Регнум. Художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств РФ Владимир Панков предложил народному артисту России Дмитрию Певцову вернуться в театр.

«А теперь радость и прекрасная новость! Художественный руководитель московского театра «Ленком» Владимир Николаевич Панков пригласил меня вернуться на сцену моего родного театра», — написал Певцов в Telegram-канале.

По его словам, сначала планируется его возвращение в спектакль «Юнона и Авось», а далее будет участие в театральных работах нового худрука.

Как передавало ИА Регнум, 14 января Певцов заявил, что его многолетняя связь с театром «Ленком Марка Захарова» оборвалась. Перед этим его портрет убрали из фойе театра.

В «Ленкоме» сообщили, что Певцов забрал трудовую книжку ещё в 2021 году, и назвали ошибкой сохранение его фотографии на стене фойе. В театре отметили, что артист отметился негативными высказываниями в адрес «Ленкома», хотя продолжал участвовать в спектаклях.

28 января новым художественным руководителем «Ленкома» стал Панков, пост директора театра занял Дмитрий Берестов.