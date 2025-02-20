Вашингтон, 20 февраля, 2025, 20:43 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки сохранят союзы со странами Европы, но их прочность будет зависеть от политики, которую проводят конкретные государства. Об этом 20 февраля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы, конечно, сохраним важные альянсы с Европой, но их прочность будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества», — отметил он в ходе конференции консерваторов (CPAC), проходящей в Вашингтоне.

Вице-президент также заявил, что ряд европейских стран во многом полагаются на финансовую помощь от США. В качестве примера он привел Германию. По его словам, ее полностью субсидируют американские налогоплательщики.

Кроме того, Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что европейские партнеры будут активней участвовать в вопросах безопасности. Европе давно пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, отметил он.

Как передавало ИА Регнум, Вэнс 14 февраля во время выступления на Мюнхенской безопасности заявил, что угрозы для Европы исходят от нее самой, а не от России или Китая. По его словам, американская администрация обеспокоена ситуацией в Старом Свете, проблемы уже проявляются в виде отмены президентских выборов в Румынии.

Президент США Дональд Трамп в январе допустил, что остановит финансирование НАТО, если европейские страны не будут вносить достаточный вклад. Он потребовал, чтобы все члены альянса повысили расходы на оборону с 2 до 5% ВВП.