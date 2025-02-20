Москва, 20 февраля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. У АвтоВАЗа нет никаких контактов со своим бывшим партнёром, французским концерном Renault. Об этом 20 февраля сообщили в российской компании.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В настоящее время у АвтоВАЗа нет никаких контактов с бывшим партнёром», — приводит ТАСС ответ пресс-службы российского автопроизводителя.

Также отмечается, что в Ростехе, который является акционером АвтоВАЗа, подтвердили, что у компании нет контактов с Renault по теме возвращения в Россию.

При этом источник агентства в госструктурах заявил, что возвращение французского автоконцерна в Россию маловероятным. По его словам, даже если такое желание есть, не факт, что компанию ждут в России.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что автоконцерн в будущем может вернуться на российский рынок. Он добавил, что пока не думал об этом, но отметил, что ситуация постоянно меняется. По его словам, руководство компании будет наблюдать за развитием событий.

В мае 2022 года Renault продала долю в АвтоВАЗе в размере почти 68%, потери для концерна составили $2,2 млрд. При этом компания сохранила право выкупить её в течение шести лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что западным компаниям для возвращения на российский рынок нужно уважать историю страны и героев специальной военной операции. Также иностранным брендам необходимо уважать российских журналистов.