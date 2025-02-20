Братислава, 20 февраля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он очень оптимистично настроен в отношении мирной инициативы президента США Дональда Трампа по Украине.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Я сам с оптимизмом отношусь к инициативе президента Трампа. Конечно, это всё ещё ранняя стадия, но я думаю, что важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими», — отметил он в ходе своего визита в Словакию.

Рютте добавил, что для достижения любого мирного соглашения в будущем «должны быть надёжные гарантии безопасности».

Генсек НАТО также не стал исключать размещение на Украине европейских военных для гарантии будущего мирного соглашения. По его словам, США не против этого предложения.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в начале конфликта на Украине. Американский президент также указал на то, что тот давно мог начать переговоры о мирном урегулировании, но не пошёл на этот шаг.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде российско-американских переговоров заявил, что президент России Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для разрешения конфликта на Украине. Он отметил, что в свою очередь Трамп должен назначить отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по этому вопросу, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с киевским режимом и Евросоюзом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 февраля заявил, что для завершения украинского конфликта необходимо поддерживать контакты с Россией.