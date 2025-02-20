Самара, 20 февраля, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Украина распространила фейковые новости о его смерти.

Александр Казаков/РИА Новости Вячеслав Федорищев

Сообщения о том, что он якобы завершил жизнь самоубийством, глава региона увидел, когда направлялся на тестовую обкатку новых трамваев «Львенок».

«Конечно же, это фейк, который недруги, укронацисты, распространяют в развитии вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте! Не совершил, продолжаем работать», — записал он видео обращение в Telegram-канале.

Ранее, в середине сентября прошлого года, украинские спецслужбы смонтировали и распространили фейковое видео с Алексеем Смирновым, занимавшим тогда пост губернатора Курской области. Злоумышленники использовали реальный ролик и наложили на него свою звуковую дорожку. На поддельном видео от лица Смирнова говорилось, что ВСУ якобы успешно продвигаются в Курской области и могут полностью захватить регион.

В том же месяце глава Тихорецка Евгений Голубь опроверг фейковые новости о сборе средств для защиты стратегически важных объектов города. Он призвал жителей проявлять бдительность и не направлять финансы мошенникам.

19 февраля Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подвергся атаке украинских дронов. Позднее последствия ночной атаки украинского беспилотника были ликвидированы. Пострадавших или крупных повреждений удалось избежать.