Москва, 20 февраля, 2025, 20:07 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за 4 часа уничтожили 28 вражеских беспилотников над регионами РФ. Об этом 20 февраля сообщило Министерство обороны. Уточняется, что 19 беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем, восемь — над Азовским морем и один — над Белгородской областью.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Как ранее сообщало ИА Регнум, 20 февраля силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в нескольких районах Краснодарского края. В Калининском и Абинском районах обломки БПЛА упали в полях. Около станицы Нововеличковской Динского района фрагменты беспилотника упали на помещение электроподстанции, инцидент не повлиял на подачу энергоснабжения.

До того, в ночь на 20 февраля, силы ПВО РФ сбили в небе над российской территорией четыре украинских беспилотника. Три дрона из этого числа ликвидировали над Республикой Крым и один — в небе над Брянской областью.