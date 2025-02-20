Москва, 20 февраля, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Если будут сносить замок певицы Аллы Пугачёвой и комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и в подмосковной деревне Грязь, то на это придется потратить порядка 40 млн рублей. Об этом 20 февраля заявил глава ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.

Кадр из видео

«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачёвой и Галкина, обойдётся в сумму около 40 млн рублей. В эту стоимость войдет вывоз», — процитировал его Telegram-канал «Абзац».

По данным журналистов, снести замок предлагают жители Грязей. Они жалуются на то, что здание и ограждение вокруг него приходят в упадок.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что стены замка Пугачевой и Галкина покрылись плесенью, а трубы — ржавчиной, на кровле начала осыпаться черепица. При этом состояние дома периодически проверяют, эксперты оценили, что на содержание здания уходит около 500 тыс. рублей каждый месяц.

11 февраля Telegram-канал Mash заявил, что пустующий замок в Грязях начали готовить к возможной продаже. Специалисты начали очищать стены дома и забор от мха.

После начала спецоперации на Украине Пугачёва с Галкиным и детьми покинула Россию и переехала в Израиль. С тех пор артисты путешествуют по разным странам. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В декабре 2023 года Галкин признал, что их жизнь значительно ухудшилась после отъезда, и Пугачёва с ним согласна. Однако позже артистка опубликовала видеообращение в соцсетях, заявив, что «нормальные люди» в Россию возвращаться не собираются.