Стоимость сноса замка Пугачевой в деревне Грязь оценили в 40 млн рублей
Эксперт Капустин оценил снос замка Пугачевой в деревне Грязь в 40 млн рублей
Москва, 20 февраля, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Если будут сносить замок певицы Аллы Пугачёвой и комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и в подмосковной деревне Грязь, то на это придется потратить порядка 40 млн рублей. Об этом 20 февраля заявил глава ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.
«Снос такой масштабной недвижимости, как замок Пугачёвой и Галкина, обойдётся в сумму около 40 млн рублей. В эту стоимость войдет вывоз», — процитировал его Telegram-канал «Абзац».
По данным журналистов, снести замок предлагают жители Грязей. Они жалуются на то, что здание и ограждение вокруг него приходят в упадок.
Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что стены замка Пугачевой и Галкина покрылись плесенью, а трубы — ржавчиной, на кровле начала осыпаться черепица. При этом состояние дома периодически проверяют, эксперты оценили, что на содержание здания уходит около 500 тыс. рублей каждый месяц.
11 февраля Telegram-канал Mash заявил, что пустующий замок в Грязях начали готовить к возможной продаже. Специалисты начали очищать стены дома и забор от мха.
После начала спецоперации на Украине Пугачёва с Галкиным и детьми покинула Россию и переехала в Израиль. С тех пор артисты путешествуют по разным странам. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.
В декабре 2023 года Галкин признал, что их жизнь значительно ухудшилась после отъезда, и Пугачёва с ним согласна. Однако позже артистка опубликовала видеообращение в соцсетях, заявив, что «нормальные люди» в Россию возвращаться не собираются.