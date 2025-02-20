Братислава, 20 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО не станет частью мирной сделки. Об этом 20 февраля заявил генсек альянса Марк Рютте.

Boris Roessler/Global Look Press Марк Рютте

«В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся мирные переговоры», — рассказал он во время визита в Словакию.

Тем не менее он отметил, что членство Украины может обсуждаться в будущем, и у России нет избирательного права вето, чтобы не допустить страну в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров между РФ и США в Эр-Рияде заявил, что стороны пришли к согласию на тему ошибочности втягивания Украины в НАТО силами администрации предыдущего американского президента Джо Байдена. Он добавил, что донес до американской делегации недопустимость появления миротворцев альянса на Украине после мирного урегулирования.

12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон считает нереалистичным вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. На следующий день такое же мнение озвучил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вступления в НАТО. Вместе с этим Украина должна признать территориальные реалии и вывод украинских войск с территории регионов, которые вошли в состав РФ в 2022 году.