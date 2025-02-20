Краснодар, 20 февраля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Атака украинских беспилотников отражена в нескольких районах Краснодарского края, предварительно, пострадавших в результате произошедшего нет. Об этом 20 февраля сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В Калининском и Абинском районах обломки БПЛА упали в полях. Около станицы Нововеличковской Динского района фрагменты беспилотника упали на помещение электроподстанции, инцидент не повлиял на подачу энергоснабжения.

Во всех местах падения обломков работают спецслужбы, а территория вокруг оцеплена.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 февраля силы ПВО РФ сбили в небе над российской территорией четыре украинских беспилотника. Три дрона из этого числа ликвидировали над Республикой Крым и один — в небе над Брянской областью.