Москва, 20 февраля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Освобождение из сектора Газа гражданина Израиля и России военного Александра Труфанова стало возможным благодаря политике Москвы и доброй воле движения ХАМАС. Об этом 20 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

HAITHAM IMAD/ЕРА/ТАСС Александр Труфанов

«Это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике России по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров в регионе, и благодаря доброй воле со стороны ХАМАС», — сказал он на встрече с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Глава государства добавил, что на долю Труфанова выпали непростые испытания, но сейчас бывший пленный уже находится в кругу своих близких.

Как сообщало ИА Регнум, Труфанов, имеющий также гражданство Израиля, попал в плен к ХАМАС в 2023 году. 15 февраля представители ХАМАС передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста трёх заложников, среди которых был и военнослужащий. Передача состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве приветствуют освобождение Труфанова и выражают благодарность руководству движения ХАМАС за это решение.