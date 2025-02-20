Вашингтон, 20 февраля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Для завершения украинского конфликта необходимо поддерживать контакты с Россией. Об этом 20 февраля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

Валерий Шарифулин/ТАСС

В своей речи Вэнс отметил, что нынешняя ситуация требует активного дипломатического подхода и прямого диалога с обеими сторонами конфликта.

«Вы не сможете положить конец конфликту, если не говорите со всеми, кто в нём участвует», — указал он.

Вэнс добавил, что президент США Дональд Трамп не исключает никаких шагов для достижения мира. По его словам, урегулирование пока находится на ранних стадиях, но «мир в интересах России, Украины, Европы и самое важное — в интересах американского народа».

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, санкции против России стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.