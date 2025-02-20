Москва, 20 февраля, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Отказ спецпосланника американского президента по Украине и России Кита Келлога от пресс-конференции по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским показывает, что США не собираются оказывать Украине дальнейшую поддержку. Такое мнение 20 февраля высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Владимир Зеленский и спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог

«Сегодня интересный был Кит Келлог, который был в Киеве, и достаточно показательная история, по завершении Келлог попросил не проводить брифинг. Для Зеленского, который полностью держится на пиаре и для которого не важна сама встреча, главное — провести после нее брифинг и сделать ряд каких-то пафосных заявлений», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Дипломат высказал мнение, что Келлогу не хотелось слушать то, что говорил бы на брифинге Зеленский.

«Он явно привез ему какой-то набор запросов, предложений или требований, которые Зеленский просто должен сглатывать», — подчеркнул Мирошник.

20 февраля стало известно, что в Киеве по просьбе американской стороны отменили пресс-конференцию Келлога с Зеленским. Это случилось на фоне резкого обострения отношений между Украиной и США, причиной которого стали в том числе резкие высказывания Зеленского о российско-американских переговорах в Эр-Рияде.

Глава киевского режима после завершения беседы России и США также отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Кроме того, он заявил, что Киев не согласится на требования России и США, если те выдвинут украинской стороне ультиматум.

Президент США Дональд Трамп вечером 18 февраля отметил, что разочарован недовольством Киева по поводу состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Он также поддержал необходимость проведения выборов президента на Украине.

Позже американский лидер назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Он отметил, что поддержка главы киевского режима среди населения Украины очень низка и составляет всего 4%.

Глава киевского режима в ответ на это заявил, что сменить его пока не получится, и назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. Он также утверждал, что в соцопросах его рейтинг якобы составляет 57%.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Зеленского о том, что тот столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа. Он также заявил, что для завершения украинского конфликта необходимо поддерживать контакты с Россией.