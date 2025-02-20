Киев, 20 февраля, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества российского актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Об этом 20 февраля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Pavel Kashaev/Global Look Press Дмитрий Певцов

Ведомство заявило, что Певцов поддержал спецоперацию РФ, распространял «антиукраинские нарративы» и призывал к смене власти в стране. Он также рассказал, что голосовал за воссоединение с Россией новых регионов.

Кроме того, Певцову вменили участие в эфирах на российских каналах.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля украинские следователи направили в суд обвинительный акт против певицы и бывшего народного депутата Верховной рады Таисии Повалий. Она получила российское гражданство и уехала в РФ. Артистка поддерживает проведение спецоперации и участвует в политических акциях. На этом основании на Украине ее обвинили в коллаборационизме.

В ноябре 2024 года на Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, народного артиста РФ Владимира Машкова. Суд признал его виновным в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и поддержке спецоперации. Также у артиста конфисковали квартиру в Одессе.