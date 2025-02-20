Москва, 20 февраля, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова вновь избрана председателем Общественного совета при Роскомнадзоре. Об этом стало известно 20 февраля.

Владимир Астапкович/РИА Новости Генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова

Приоритетами Общественного совета Баланова считает диалог представителей общественных объединений и бизнеса с ведомством при осуществлении государственной политики в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для укрепления баланса между цифровой безопасностью, свободой информационного пространства и защитой прав граждан.

Согласно заключению Общественной палаты РФ и рейтингового агентства RAEX, по итогам рейтинга общественных советов при федеральных органах власти в 2024 году Общественный совет при Роскомнадзоре вошёл в число добившихся максимального прогресса.

В ноябре 2024 года Баланова, выступая на стратегической сессии ежегодного Национального рекламного форума в Москве, заявила, что в России 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии, в связи с чем НМГ будет наращивать производство уникальных проектов.