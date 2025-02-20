Москва, 20 февраля, 2025, 20:05 — ИА Регнум. В Музее Победы открылась фотовыставка «Защитники Отечества». Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба музея.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Экспозицию создавали музей на Поклонной горе и международная медиагруппа «Россия сегодня».

«Выставка-фотолетопись проводит параллель между солдатами Великой Отечественной войны и солдатами специальной военной операции. Под объективами фотокамер раскрылись образы и характеры героев, которые защищали и защищают наше Отечество», — пояснил заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

Он подчеркнул, что с помощью выставки ее создатели хотели еще раз напомнить молодому поколению о смелости и отваге советских и российских воинов, которые делали и делают всё возможное для победы своей страны.

Всего на выставке представлено почти 50 фотографий, среди которых есть портреты летчиков, моряков, артиллеристов, пехотинцев Великой Отечественной войны. Герои запечатлены в перерывах между боями в Московской области и на Кавказе, на Карельском фронте и в Польше.

На снимках можно увидеть легендарных бойцов Михаила Егорова и Мелитона Кантарию, которые подняли Знамя Победы над Рейхстагом.

Экспозицию дополняют фотографии военных корреспондентов «РИА Новости», сделанные в зоне СВО.

«Я снимаю в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. В выставку вошли мои портреты бойцов. Например, военнослужащих спецназа «Ахмат» в Курской области. Мы работали с артиллеристами, жили вместе с ними на их позициях, которые раньше были позициями ВСУ», — рассказал специальный фотокорреспондент «РИА Новости» Сергей Бобылев.

На выставке также представлены работы фотокорреспондентов Станислава Красильникова, Павла Лисицына и Константина Михальчевского.

На открытии экспозиции прошла церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны».

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

19 февраля в нескольких городах России почтили память советского полководца времен Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского. Он погиб в 1945 году в возрасте 37 лет. Генерал получил смертельное ранение при попадании шального снаряда в его автомобиль. Это произошло на окраине города Мельзак, который теперь находится на территории Польши.

Черняховский участвовал в битве на Курской дуге, в освобождении Воронежа, в наступлениях в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, неоднократно бывал на передовой, рискуя жизнью.

Отвага и самоотверженность советских воинов не пропала бесследно, она сохранилась в сердцах бойцов СВО. Так, военнослужащий Артём из подмосковных Химок был тяжело ранен 29 мая 2024 года в результате атаки украинского FPV-дрона. Бойца оперативно доставили в один из госпиталей Белгородской области. Сейчас он проходит реабилитацию и планирует вернуться в зону спецоперации инструктором по работе с беспилотниками.

В этой истории есть еще один герой — медик, спасший Артёма. Врач извлек из тела бойца фрагмент дрона, который, как думали во время операции, мог сдетонировать. Несмотря на возможные риски, хирург не стал дожидаться саперов — на счету была каждая секунда. Он попросил коллег покинуть операционную и в одиночку продолжил операцию, чтобы спасти пациента. Врач извлек потенциально опасный предмет. К счастью, он оказался лишь осколком. Путин поручил представить медика к награде.