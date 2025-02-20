Эр-Рияд, 20 февраля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Минфин РФ проводит экономическую и финансовую политику в расчете на собственные силы, а не на внешнее воздействие. Об этом 20 февраля заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq Business Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Министр финансов РФ Антон Силуанов

«Мы делаем всё необходимое для того, чтобы в минимальной степени зависеть от внешних факторов, которые воздействуют в том числе на нашу экономику, взвешенную бюджетную политику», — отметил Силуанов на полях Конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, прошедшей в Саудовской Аравии.

Ранее аналитики бизнес-платформы заявили, что в 2025 году на российский рынок могут вернуться уже 350 компаний, покинувших страну из-за санкционного давления. При этом эксперты отметили, что в последнем квартале 2024 года в Россию вернулись 235 компаний из 560, включая южнокорейского автопроизводителя Ssang Yong.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что в России не ждут зарубежные бренды «с распростертыми объятиями». После ухода зарубежных брендов в 2022 году российская промышленность в целом получила огромные возможности для развития, от которых не хотелось бы отказываться, добавил он.

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Россия должна руководствоваться исключительно национальными интересами. Ниши, освободившиеся после ухода иностранного бизнеса, уже заняты отечественными производителями либо партнерами из дружественных стран, и это необходимо учитывать.