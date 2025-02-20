Доха, 20 февраля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Первая ракетка России Даниил Медведев 20 февраля не смог завершить четвертьфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из-за болезни. Об этом сообщила Федерация тенниса РФ в Telegram-канале.

Nikku/Global Look Press Даниил Медведев

После проигрыша первого сета со счетом 3:6 Медведев отказался от продолжения борьбы. Соперники провели на корте 31 минуту.

Ранее на турнире Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова (2:1) и бельгийца Зизу Бергса (2:0). В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Даниил Медведев занимает шестое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Оже-Альяссиму 24 года, он располагается на 23-й строчке мирового рейтинга. На счету канадца семь титулов под эгидой ATP. Он является обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2022 года.