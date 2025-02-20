Донецк, 20 февраля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Пленный украинский миномётчик Владислав, который был задержан в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал, что занял деньги у местной бабушки, чтобы дать взятку командиру и сбежать из ВСУ. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба МВД по региону.

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«Комбат «Маэстро» за 50 тыс. гривен [отпустил домой]. Деньги попросил у бабушки», — рассказал 28-летний украинский боец.

Он также сообщил, что заключал контракт с ВСУ на три года с оплатой в 7 тыс. гривен в месяц.

В МВД отметили, что военный был задержан сотрудниками временного отдела полиции «Кураховский» вместе с 54-летним бывшим бойцом ВСУ Максимом, который был мобилизован уличным патрулем ТЦК в Днепропетровске и сбежал из ВСУ после первого обстрела.

Задержанные были переданы представителям спецслужб для проверки на причастность к совершению военных преступлений против мирных жителей.

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