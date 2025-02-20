Москва, 20 февраля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту разжигания ненависти к живущим в Абхазии россиянам. Об этом 20 февраля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Petrov Sergey/Global Look Press

Установлено, что не позднее 16 февраля некоторые лица в Сети публично призывали преследовать армян, русских и абхазов, имеющих гражданство России. В заявлениях они требовали массовых репрессий и других насильственных действий в отношении представителей армянской нации.

«Возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ). Исследуются и другие эпизоды», — цитирует Петренко Telegram-канал СК РФ.

Следователи проверяют причастность к совершенному преступлению депутата, учредителя ООО «Самшитовая роща» Дмитрия Ардзинбы, соучредителей ООО «Самшитовая роща» Геннадия Айбы, Масика Шакрыла, а также Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Гочи Пилии и других лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан заявил, что вице-президент Абхазии Бадра Гунба лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 46,38% голосов, вторым идёт оппозиционер Адгур Ардзинба с 36,92%. Поскольку никому из кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов, будет проведён второй тур.

17 февраля СК заявил, что проведёт проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии. Отмечалось, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты республики, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. При этом высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности.