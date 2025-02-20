Вашингтон, 20 февраля, 2025, 20:38 — ИА Регнум. Минздрав США документально закрепил пол родителей в соответствии с их биологической принадлежностью. Об этом 20 февраля заявил телеканал CNN.

«Минздрав добавляет такие определения, как «отец», который описывается как родитель-мужчина, и «мать», которая является родителем-женщиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после указов президента США Дональда Трампа по защите традиционных ценностей, ведомство выпустило определения, в которых женщина — это человек, репродуктивная система которого из-за особенностей своего пола производит яйцеклетки, а мужчина — человек, у которого репродуктивная система выделяет сперматозоиды.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп на законодательном уровне признал в стране только два пола — мужской и женский — и их нельзя изменить. Он обрушился на так называемую гендерную идеологию, активно продвигаемую предыдущей администрацией Белого дома.

Позднее в этот же день американский лидер отменил политику разнообразия, равенства и инклюзивности. По словам Трампа, такая практика может нарушать гражданские права и является дискриминационной.

Официальный представить Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что после прихода республиканца к власти ценности, продвигаемые его предшественниками, улетели в корзину. В один момент американские ценности превратились в антиценности, отметила дипломат.