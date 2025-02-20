Вашингтон, 20 февраля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Вооруженный конфликт на Украине подпитывает машину по производству взяток в этой стране и на Западе. Об этом 20 февраля заявил предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Этот конфликт является бессердечным и жестоким. Это мясорубка, которая питает машину по производству взяток», — написал он в соцсети X, комментируя заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором он осудил те силы на Западе, которые выступают за эскалацию конфликта.

По мнению Маска, эти люди не предлагают никаких решений, а только призывают «продолжать кровопролитие».

Ранее 20 февраля Ди Вэнс заявил, что у Европы, бывшей администрации США и Украины не было шансов на победу. Он уточнил, что завершение конфликта возможно лишь путем переговоров. Отдельно Ди Вэнс отметил, что конфликт плохо влияет на страны-участницы. Так, оказывается давление на военный и экономический сектор США. Вице-президент призвал уже сейчас начать стремиться к миру, учитывая реалии украинского конфликта.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам не знает, где находится половина денег, полученных Украиной от Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что киевский режим должен объяснить, куда делись деньги США, либо вернуть их.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 2 февраля заявил, что Украина получила от США только 75 долларов млрд из 177 млрд долларов на поддержку. Глава киевского режима добавил, что не знает, где остальные деньги.

После этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньем слова Зеленского о непонимании, куда делась часть помощи. По его мнению, пропавшие деньги осели в карманах чиновников США и Украины.