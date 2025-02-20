Москва, 20 февраля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Иностранные компании и инвесторы могут возвращаться в Россию только на выгодных для страны условиях. Об этом 20 февраля заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Кирилл Зыков/РИА Новости Александр Новак

«Мы должны руководствоваться исключительно нашими национальными интересами. Многие освободившиеся ниши уже заняты российскими производителями либо партнерами из дружественных стран, это важно учитывать», — процитировало его ТАСС.

Новак подчеркнул, что в России продолжат работать на достижение лидерства в ключевых отраслях, несмотря на изменение внешних обстоятельств, так как обладание собственными передовыми технологиями на важных направлениях нужно для развития ведущих направлений экономики.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля компания Kokoc Group спрогнозировала скорое возвращение на российский рынок могут около 350 зарубежных компаний. Однако, как отмечается, их ждут значительные сложности, в том числе связанные с изменением конъюнктуры рынка.

Также 17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные бренды, покинувшие страну, могут вернуться, но на конкурентной основе. Им придется соперничать с местными производителями.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 20 февраля подчеркнул, что на российский рынок будут допускать только иностранные компании, которые интересуют страну. В отраслях, которые наиболее важны для технологического суверенитета, приоритет отдают отечественным производителям и партнерам из Евразийского экономического союза. Россия не отступит от этих принципов, и зарубежным предприятиям придется это учитывать.