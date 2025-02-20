Москва, 20 февраля, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Состоялось первое заседание оргкомитета проекта «Новая высота», направленного на создание комфортной и доступной среды для занятий адаптивным спортом для ветеранов спецоперации. Об этом 20 февраля сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

Станислав Красильников/РИА Новости

В обсуждениях приняли участие представители Минздрава, Минпромторга, ФМБА России, Паралимпийского комитета, движений «Здоровое отечество», «Отцы России», фонда «Здоровье нации», ДОСААФ и других организаций.

«Одной из ключевых задач проекта является открытие инклюзивных спортивных залов, доступных для людей с ограниченными возможностями. Реализация проекта потребует новых решений, призванных привнести в отрасль новые подходы, настроить ее на запрос конкретного человека и одновременно сделать еще один шаг в развитии массовости адаптивного спорта», — написала парламентарий в Telegram-канале.

По ее словам, планируется разработать новые специальные рекомендации для занятия спортом людьми с различными видами травм и ранений. Программы подготовки специалистов откорректируют в соответствии с рекомендациями и запустят производство тренажеров с необходимыми характеристиками.

В ходе заседания поднимался вопрос создания цифровых решений для вовлечения большего числа участников спецоперации. Кузнецова отметила, что участники определили примерные сроки реализации поставленных задач и возможные трудности.

Депутат подчеркнула, что именно инициатива самих участников СВО легла в основу работы проекта. На совещании наставники-спортсмены из числа бывших военных первыми выразили готовность помогать в реализации инициативы.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале прошлого года президент России Владимир Путин призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей. Глава государства также поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации. Он назвал участников СВО подлинной элитой страны.

В декабре Путин заявил, что страна нуждается в ветеранах специальной военной операции. Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок, подчеркнул глава государства.