Вашингтон, 20 февраля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Вашингтон готов как к смягчению, так и к ужесточению санкций в отношении Москвы в зависимости от хода переговоров. Об этом 20 февраля заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе интервью его спросили, рассматривают ли США возможность смягчить или ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров.

«Думаю, это хорошее описание», — ответил Бессент.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также был в Саудовской Аравии во время встречи, рассказал, что Москва и Вашингтон начали обсуждать вопрос санкций. При этом важно учесть, что рестрикции сильней ударили по американским компаниям, чем по России, отметил он.

Госсекретарь Марко Рубио в январе отмечал, что вопрос об отмене ограничений могут рассмотреть в ходе урегулирования конфликта на Украине.

При этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 19 февраля рекомендовал не ждать ослабления санкционного давления Запада в 2025 году. По его мнению, даже если США пойдут на уступки, то ЕС будет наращивать напряжённость.