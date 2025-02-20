Архангельск, 20 февраля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Прокуроры Архангельской области потребовали в суде признать преступления фашистов в регионе геноцидом. Об этом сообщается 20 февраля на официальном сайте Генеральной прокуратуры России.

В период Великой Отечественной войны нацистская авиация и флот атаковали города и деревни области. Также от бомбежек и обстрелов страдали промысловые фактории, полярные станции и суда Северного транспортного флота. Жертвами авианалетов и голода стали не менее 19 тыс. человек.

Бомбардировки транспорта, железнодорожной инфраструктуры и жилых кварталов Архангельска и Молотовска (Северодвинск) области причинен ущерб, который в переводе на текущий курс превышает 700 млрд рублей.

Отмечается, что прокуратура готовила заявление совместно с правоохранительными органами, архивными и образовательными организациями региона. В подтверждение изложенных фактов представлена доказательственная база, включающая в том числе архивные документы.

«Заявление подано в Архангельский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, прав родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости», — заявляет генпрокуратура.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 18 февраля прокуратура Северной Осетии потребовала признать геноцидом преступления нацистов в регионе.

В период оккупации Осетии, которая длилась с октября по декабрь 1942 года, немецко-фашистские захватчики истязали и убивали мирное население, попутно уничтожая инфраструктуру республики. Жертвами преступлений нацистов в Осетии стали более 2,3 тыс. людей, расстрелянных оккупантами и погибших от налетов вражеской авиации и артиллерийского огня. Свыше 1,6 тыс. человек были принудительно угнаны в Германию. Суммарный материальный ущерб республике эквивалентен 2 млрд рублей.