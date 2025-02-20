Париж, 20 февраля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Французский автоконцерн Renault в будущем может вернуться на российский рынок. Об этом 20 февраля заявил генеральный директор компании Лука де Мео газете Financial Times.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Издание отметило, что предприятие в мае 2022 года продало долю в АвтоВАЗе в размере почти 68%, потери для концерна составили $2,2 млрд. Но компания сохранила право выкупить ее в течение шести лет

«Я предпочел бы сосредоточиться на будущем, а не на восполнении потерь… Но мы бизнесмены. Если увидим возможность, постараемся ею воспользоваться», — заявил де Мео.

Он добавил, что пока не думал о возвращении на российский рынок, но ситуация постоянно меняется. Руководство компании будет наблюдать за развитием событий.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля компания Kokoc Group, ссылаясь на исследование, заявило, что в скором времени в Россию могут вернуться около 350 иностранных компаний. При этом многие из них столкнутся с трудностями, в том числе из-за изменения конъектуры российского рынка.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные компании, покинувшие российский рынок, могут вернуться на общих условиях конкуренции. Он подчеркнул, что им придется соперничать с российскими производителями.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что западным компаниям для возвращения на российский рынок нужно уважать историю страны и героев спецоперации на Украине. Также иностранным брендам необходимо уважать российских журналистов.