Москва, 20 февраля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Известный певец Юрий Антонов 19 февраля отметил свой 80-летний юбилей. Президент России Владимир Путин поздравил артиста, назвав его человеком щедрого и многогранного таланта.

«Русская медиагруппа» Сергей Бунин, Владимир Киселёв и Юрий Антонов

К поздравлениям присоединилась и «Русская медиагруппа». От лица компании Антонова поздравил ее акционер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв. В своём поздравлении Киселёв подчеркнул, что Юрий Антонов — не только выдающийся композитор и исполнитель, но и человек, чьё творчество вдохновляло и продолжает вдохновлять миллионы людей.

«Ваши песни стали частью нашей жизни, они звучат в наших сердцах и объединяют поколения. Вы — настоящая легенда, и ваше искусство навсегда останется в истории русской музыки», — отметил Киселёв.

На протяжении многих лет Юрия Антонова и Владимира Киселёва объединяет крепкий творческий союз и дружеские отношения.

Песни Юрия Антонова постоянно звучат на волнах радиостанций, входящих в состав «Русской медиагруппы», а сам исполнитель неоднократно становился гостем эфиров и участником масштабных проектов. Председатель совета директоров холдинга Сергей Бунин высоко ценит тёплые отношения с Юрием Михайловичем, приглашая его на все ключевые мероприятия компании.