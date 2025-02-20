Киев, 20 февраля, 2025, 18:28 — ИА Регнум. В Киеве по просьбе американской стороны отменили пресс-конференцию по итогам переговоров спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 20 февраля сообщило украинское агентство УНИАН.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Келлог прибыл в Киев с визитом 19 февраля. Встреча с Зеленским прошла во второй половине 20 февраля. После общения сторон ожидаемой пресс-конференции не было.

В последние дни отношения между США и Украиной обострились. Причиной тому стали резкие высказывания Зеленского о российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Глава киевского режима после завершения беседы России и США отменил свой визит в Саудовскую Аравию. Он также заявил, что Киев не согласится на требования России и США, если те выдвинут украинской стороне ультиматум.

Президент США Дональд Трамп вечером 18 февраля отметил, что разочарован недовольством Киева по поводу состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Он также поддержал необходимость проведения выборов президента на Украине.

Позже американский лидер назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Он отметил, что поддержка главы киевского режима среди населения Украины очень низка и составляет всего 4%. По словам Трампа, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет страну. Кроме того, президент США обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт с Россией ради своей выгоды.

Глава киевского режима же заявил, что сменить его пока не получится, и назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. Он также утверждал, что в соцопросах его рейтинг якобы составляет 57%.