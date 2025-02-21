Москва, 21 февраля, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Актёра сериала «Менталист» Андрея Гариста приговорили к 3,5 года тюрьмы за хранение 170 граммов марихуаны. О наркотиках оперативники узнали случайно, когда прибыли на вызов от девушки актёра, на которую он напал, будучи пьяным. Гаристу грозило до 10 лет тюрьмы, но сожительница забрала своё заявление из полиции под давлением. Об этом ИА Регнум сообщил источник, близкий к семье актёра.

Кадр их х/ф «Тихие воды — 2» (2022) аАктер Андрей Гарист

Ночью 20 января 2024 года 29-летний актёр Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» и звезда российских сериалов Андрей Гарист поругался со своей 26-летней девушкой Анной (имя изменено), с которой они вместе жили в квартире в 3-м Павелецком проезде. В какой-то момент мужчина схватил нож и порезал девушке руку. Анна выбежала из квартиры и вызвала полицию.

«Заявительница пояснила, что у неё с её сожителем после приятного вечера с алкоголем произошёл конфликт, в ходе которого она получила резаную рану правой кисти», — рассказал собеседник агентства.

Прибывший на место происшествия наряд полиции застал Андрея Гариста в квартире, полицейские осмотрели место происшествия и случайно обнаружили у артиста несколько банок с наркотическим веществом. Мужчину задержали, а вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что в банках Гарист хранил марихуану.

«В ходе обыска в квартире по месту жительства подозреваемого были обнаружены в комнате на полке шкафа 3 пластиковые банки (контейнера), в кухне в шкафу — 2 пластиковые банки (контейнера) и стеклянная банка, коробка с веществом растительного происхождения, жестяная коробка с наркотическим средством каннабисом (марихуаной), массами 46,81 г, 48,32 г, 48,71 г, 4,35 г, 10,38, г, 10,72 г, 0,48 г (всего 169,77 г), 3 стеклянные трубки, 1 деревянная трубка, 3 железные трубки, электронные весы со следами пальцев рук подозреваемого», — объяснил собеседник агентства.

Кадр их х/ф «Тихие воды — 2» (2022) Актер Андрей Гарист

Андрей Гарист был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На время следствия артист был отпущен под подписку о невыезде. После задержания Андрей Гарист был уволен из театра.

Свою вину актёр поначалу полностью отрицал. Но позже пошёл на сделку со следствием, иначе ему грозило до 10 лет лишения свободы. Наказание могло быть ещё более строгим, если бы сожительница настаивала на наказании за причинение вреда здоровью.

«Девушка забрала своё заявление из полиции, потому что он (Гарист) на неё морально давил и его родственники тоже не оставляли её в покое. Ей хотелось, чтобы для неё это всё поскорее закончилось», — поделился источник, близкий к семье актёра.

Кадр их х/ф «Тихие воды — 2» (2022) Актер Андрей Гарист

Приговор за незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта был вынесен Симоновским районным судом города Москвы 27 апреля 2024 года. Он назначил Андрею Гаристу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд учёл ряд смягчающих обстоятельств, таких как полное признание вины, деятельное раскаяние и сотрудничество со следствием. Кроме того, Гарист прошел курс лечения от наркозависимости и начал реабилитацию, которую не успел закончить до вынесения приговора.

Артист и его адвокаты сочли приговор слишком строгим и подали апелляцию с просьбой заменить реальный срок на условный. 7 октября 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела это обращение и оставила приговор без изменений. Андрей Гарист продолжает бороться за смягчение приговора и обратился в следующую инстанцию — кассационный суд. Заседание уже назначено на 27 февраля 2025 года.

Андрей Гарист родился 25 ноября 1994 года в Белоруссии. В 2018 году он окончил школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу «Ленкома». В театре он играл в спектаклях: «Ва-банк», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Королевские игры», «Поминальная молитва», «Доходное место», «Вишневый сад», «Последний поезд», «Маяковский». Параллельно с работой на сцене Гарист снимался в сериалах и кино, в том числе «Подольские курсанты», «СССР», «Мосгаз», «Катя и Блэк», «Сашкина удача», «Менталист» и других.