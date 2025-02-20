Нижневартовский район, Югра, 20 февраля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. «Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов «Роснефти», запустил новую электрическую подстанцию. Она сделает снабжение электроэнергией фонда скважин и объектов подготовки и перекачки нефти более надежным. Экономический эффект от ввода подстанции может достигнуть около 425 млн руб. в год.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Самотлоре заработала новая электроподстанция

Подстанция напряжением 110/35/6 кВ и мощностью 2×40 МВА оснащена современным силовым и коммутационным оборудованием российского производства. Она адаптирована для работы в условиях Западной Сибири.

Автоматика управления и устройство релейной защиты обеспечивают удалённый контроль за оборудованием в режиме реального времени. Электроника подстанции позволяет провести онлайн-диагностику параметров работы силовых трансформаторов, в частности, химический анализ состояния трансформаторного масла.

Для питания подстанции компания построила высоковольтную линию электропередачи протяжённостью 16 км. Фундаменты опор имеют ледовую защиту, повышающую надёжность конструкций воздушной трассы, проходящей преимущественно по болотистой местности. Телеуправляемые выключатели сократят время оперативных переключений и повысят качество управления энергетическими режимами.

На линии проведены природоохранные мероприятия — специальные устройства исключают посадку птиц на провода, что позволяет полностью защитить популяцию пернатых.