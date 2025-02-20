Москва, 20 февраля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. На российский рынок будут допускаться лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна. Об этом 20 февраля заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки», — сказал он журналистам.

По словам Мантурова, к настоящему времени в важнейших для технологического суверенитета отраслях приоритет отдан отечественным производителям и партнерам из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В части совместных с иностранцами проектов созданы условия по локализации, передачи технологий и контроля над проектами со стороны российских участников, пояснил первый вице-премьер. Он подчеркнул, что Россия не намерена отступать от данных принципов, которые зарубежным брендам придется учитывать.

Как сообщало ИА Регнум, разговоры о возвращении западных брендов в Россию связывают с возобновившимся диалогом между Россией и США и переговорами делегаций двух стран, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде. В тот же день о своей готовности вернуться на российский рынок при благоприятных обстоятельствах заявила испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka и Pull&Bear. Бизнес-платформа Kokoc Group заявила, что в РФ собираются вернуться около 350 зарубежных брендов.

Минпромторг отметил нецелесообразность поощрения зарубежных компаний к возвращению в Россию. В ведомстве уточнили, что отечественные компании смогли нарастить производство и занять освободившиеся ниши после ухода с рынка иностранных брендов. Защита внутреннего рынка и интересов российского бизнеса на данный момент в приоритете, подчеркнул Минпромторг.