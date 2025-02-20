Братислава, 20 февраля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения. Об этом 20 февраля на пресс-конференции в Словакии сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Hesther Ng/Global Look Press

«Мы хотим достичь справедливого мира на Украине, который должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности, и союзники обсуждают, что это могло бы быть», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что Россия и США пришли к выводу о том, что втягивание Украины в НАТО стало крупнейшей ошибкой администрации предыдущего американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что донес до американской стороны недопустимость появления миротворцев из стран альянса на территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта.

Президент США Дональд Трамп 13 февраля поддержал заявления о том, что перспектива вступления Украины в НАТО маловероятна.

Президент России Владимир Путин также неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Помимо этого, Украина должна признать территориальные реалии и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.