Москва, 20 февраля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

Rainer Jensen/DPA/TASS Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд

«Владимир Путин тепло поздравил наследного принца, руководство и народ королевства с предстоящим праздником — Днем основания саудовского государства», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что российский лидер выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, а также за проявленное гостеприимство, что помогло создать конструктивную среду для работы двух делегаций.

Как передавало ИА Регнум18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд прошли переговоры России и США. Делегации двух стран встретились для обсуждения важных тем в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

В октябре Путин отмечал, что у него сложились добрые отношения с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом и дружеские отношения с наследным принцем. Он также подчеркивал, что эта страна является «комфортным» местом для проведения переговоров с США.