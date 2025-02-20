Нью-Йорк, США, 20 февраля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Впервые с начала специальной военной операции США не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Global Look Press

США ранее выступали соавторами почти всех резолюций ООН в поддержку Украины. Теперь же среди авторов указаны Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Канада, Польша и страны Прибалтики.

Нынешний проект под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», который подготовили к 24 февраля, требует от России «вывести все вооружённые силы с территории постсоветской республики». При этом в тексте нет упоминания о закреплённом в Уставе ООН праве народов на самоопределение.

Агентство Reuters отмечает, что решение Вашингтона отказаться от поддержки документа является резким поворотом в политике «наиболее могущественного союзника Украины», что отражает растущий раскол между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп обвинил Зеленского в конфликте Украины и России. Американский лидер отметил, что «недоделанный» переговорщик мог бы заключить соглашение много лет назад «без потери большого количества земли».

Также Трамп обвинил главу киевского режима в желании продолжать конфликт на Украине ради собственной выгоды. Он добавил, что Зеленский убедил прежнюю администрацию США отдать 350 млрд долларов на «конфликт, в котором невозможно выиграть».

18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.