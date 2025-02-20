Киев, 20 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу российского стилиста Сергея Зверева.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Сергей Зверев

Имя Зверева появилось на сайте 18 февраля. Сообщается, что российский стилист якобы пропагандировал боевые действия и высказывался за нарушение «суверенитета и территориальной целостности Украины».

Скандально известный украинский сайт «Миротворец», созданный в августе 2014 года, публикует личные данные людей, которых его администраторы считают «изменниками родины». В свою базу сайт включил многих российских деятелей, в том числе журналистов, военных, общественных деятелей.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года в базу «Миротворца» добавили футболистов, тренеров и руководство петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Это произошло после того, как спортсмены вышли на поле в сопровождении детей ветеранов СВО. На скандальном украинском ресурсе также значился погибший в результате взрыва в Москве президент Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армен Саркисян.