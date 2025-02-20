Вашингтон, 20 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Интересы России и США в части мирного урегулирования украинского конфликта совпадают. Об этом 20 февраля заявил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Freddie Everett/Us State/Global Look Press

«Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить <конфликт>. Конечно, [у России] с украинцами всё еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны», — отметил он в эфире телеканала Fox News.

Помощник главы Белого дома назвал российско-американские переговоры в Эр-Рияде первым историческим шагом, который начался с «исторического» телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также с «меры по укреплению доверия» в виде освобождения российской стороной американского гражданина Марка Фогеля.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде российско-американских переговоров заявил, что Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для разрешения конфликта на Украине. Он отметил, что, в свою очередь, Трамп должен назначить отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по этому вопросу, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с киевским режимом и Евросоюзом.

Телекомпания CNN 20 февраля сообщила, что новая администрация США считает, что последние публичные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского мешают достичь мира на Украине. Как отмечалось, ситуация обострилась после заявлений Зеленского, что американский лидер стал «жертвой российской дезинформации».

Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине. Глава государства уточнял, что для этого Киев должен отказаться от планов по вхождению в НАТО. Еще одним условием для переговоров является обязательный учет современных территориальных реалий, добавил он.