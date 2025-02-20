Варшава, 20 февраля, 2025, 18:15 — ИА Регнум. На территорию Польши за последние два дня второй раз упал неизвестный предмет из космоса. Об этом 20 февраля заявило польское издание Fakt.

Se. pl

О подозрительном предмете сообщила в полицию жительница Черска в Поморском воеводстве. Он упал в небольшой пруд на окраине города. Правоохранители оцепили этот район.

Официальных данных, что это за объект, пока нет. К исследованию инцидента в том числе подключили Польское космическое агентство и Польское аэронавигационное агентство.

Как передавало ИА Регнум, накануне неопознанный объект длиной около 1,5 м упал на территории польской деревни Коморники под Познанью. При падении был мощный удар, но никто не пострадал. Астроном Кароль Вуйчицкий предположил, что это обломок ракеты Falcon 9, произведенной американской компанией Space X.

3 февраля в Польше сообщили о падении российского метеорологического зонда. На нем нашли маркировку, написанную кириллицей. Обследование показало, что предмет не представляет опасности.