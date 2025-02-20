Якутск, 21 февраля, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Благодаря масштабной поисковой работе информация о 2263 якутян — участников наиболее кровопролитных боёв, произошедших в годы Великой Отечественной войны — будет увековечена на мемориальных комплексах ряда регионов. Речь идёт о межрегиональном историко-патриотическом проекте «Бастионы памяти», стартовавшем в честь Дня защитника Отечества и Года защитника Отчества, инициированного президентом Владимиром Путиным в 2025 году. Акция проводится при поддержке Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России, Департамента культуры Минобороны России, а также региональных властей Калужской, Смоленской, Псковской и Волгоградской областей.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева В Якутии стартовал историко-патриотический проект «Бастионы памяти»

«Мы сделаем мемориалы, достойные наших предков, тех, кто ценой своей жизни защитил и нашу страну, и весь мир от фашизма. И это особенно важно сейчас, когда наши ребята с оружием в руках вновь борются с фашистами. Нить памяти, которая тянется через нашу историю, никогда не прервётся. Убежден, акция, как и многие другие памятные мероприятия, откликнется в сердцах каждого якутянина. Вместе у нас всё получится, победа будет за нами», — пояснил глава Якутии Айсен Николаев. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на защиту Родины встали 65 тысяч якутских воинов. Из них 38 тысяч пали на полях сражений, многие до сих пор не имеют своей могилы.

В частности, памятный знак воинам-якутянам, принимавшим участие в Сталинградской битве, появится на Мамаевом кургане в Волгограде. Его эскиз создан якутским архитектором, участником республиканского проекта «Сохраним памятники» Андреем Ядрихинским. Он будет представлять собой гранитную плиту с элементами национальной культуры, на нем будет надпись «Защитникам Сталинграда от благодарной Якутии».

Кроме того, установка памятных плит с именами воинов-якутян предусмотрена у памятника «Воинам-якутянам — защитникам Старорусского района» в Наговском сельском поселении Старорусского района Новгородской области.

«Долгие годы Якутия упорно занималась восстановлением памяти о наших бойцах. Большая работа начиналась ещё во времена первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Эту благородную миссию якутяне продолжают по сей день», — подчеркнул глава Якутии и высказал уверенность, что благодаря общим усилиям список павших воинов будет постоянно пополняться

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева Айсен Николаев дал старт историко-патриотическому проекту «Бастионы памяти»

В пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха отметили, что воины-якутяне покоятся в землях 19 регионов, но наибольшее число погибших приходится на территории Новгородской, Тверской, Волгоградской (Сталинградской), Ленинградской, Калужской, Смоленской и Псковской и Московской областей. А памятники с их именами впоследствии будут изготовлены на народные средства, собранные в ходе благотворительного сбора крупными предприятиями, государственными и негосударственными фондами, муниципалитетами, общественностью, а также потомками погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева Участники историко-патриотического проекта «Бастионы памяти»

Как сообщало ИА Регнум, самые крупные мемориалы якутским воинам находятся в деревне Филькино Ржевского района и в урочище Холм-Березуйский Зубцовского района Тверской области, на территории братской могилы воинов-якутян 12-го гвардейского стрелкового полка у озера Ильмень в поселке Устрека Новгородской области, в Ельне Можайского района Московской области.