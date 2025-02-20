Москва, 20 февраля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и его применению. Об этом глава государства заявил 20 февраля на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Путин предложил способствовать отсрочке ограничения свободы в отношении беременных, женщин, имеющих ребёнка в возрасте до 14 лет, а также в отношении мужчин, являющихся единственным родителем ребенка до 14 лет.

«Это будет способствовать большей гуманности», — подчеркнул президент.

Среди важных аспектов улучшения правосудия Путин отметил и своевременное выявление судебных ошибок. Он также обратил внимание на результаты деятельности апелляционных и кассационных судов и отметил высокий уровень правовой защиты, которую они оказывают.

Во время заседания глава государства добавил, что российские суды должны и впредь уделять пристальное внимание защите прав участников спецоперации. Он потребовал добиваться в Донбассе и Новороссии неукоснительных гарантий на судебную защиту граждан.

Кроме того, он предложил обсудить вопросы надежной защиты государственных интересов, а также прав и свобод граждан и юридических лиц. Он назвал эти аспекты важнейшими факторами успешного, устойчивого развития страны и общества. При этом глава государства положительно оценил работу российских судов, несмотря на то, что нагрузка на них растет.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 февраля председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что примерно треть обвиняемых в России была приговорена к реальным срокам лишения свободы, остальные были либо освобождены, либо получили альтернативные виды наказания.